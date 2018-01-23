Завтра в Україні без опадів, температура до -18° (відеопрогноз)

16:30, 23 січня 2018
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На Черкащині температура повітря вночі опуститься до -18°.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 січня, опади можливі лише на сході України, в центральних областях температура знизиться до -18°.

В Україні на завтра оголосили штормове попередження: очікуються хуртовини, сильний вітер та ожеледь

На сході можливий сніг, температура до -14°. У південних регіонах сонячно. Температура до -11°.

На заході України у вівторок без опадів. Температура до -11°.

У північних областях без опадів. Температура до -12°. У центрі також без опадів, температура до -18°.

За народним прогнозом, відлига 24 січня - до затяжної весни; холоднеча - до важкого посіву ярових.

Якщо 24 січня буде гарна погода, то і весна буде красна. Денна погода також покаже, якою буде погода в листопаді.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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