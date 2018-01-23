У Києві завтра без опадів, температура вдень до -7°

У Києві завтра буде хмарно.

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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 24 січня, у столиці хмарно, без опадів, температура вдень до -7°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -7°, ввечері - 8°. Вітер північний, до 4,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:45, а зайде у 16:34.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня, у деяких регіонах України очікуються снігопади, температура на заході вночі до -16°.

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