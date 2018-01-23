Повінь у Парижі: річка Сена вийшла з берегів та затопила вулиці міста

18:54, 23 січня 2018
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У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Через сильні дощі річка Сена у Парижі вийшла з берегів та затопила прилеглі вулиці та сади.

Рівень води у річці сягнув відмітки у 4,9 метри. За прогнозами, очікується подальше підвищення рівня води, максимум очікують у п'ятницю - до 6,1 метрів.

Як зазначає видання Local, через повінь частково обмежено рух на прилеглих до річки дорогах, відмінені залізничні сполучення, парижанам радять не наближатися до річки.

"Накопичення води дуже стрімке. За минулий тиждень у басейні, який живить Сену, випала двотижнева норма дощу", - повідомляє метереологічний канал Weather Channel.

У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму, який накрив європейські країни.

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