Повінь у Парижі: річка Сена вийшла з берегів та затопила вулиці міста
У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
Через сильні дощі річка Сена у Парижі вийшла з берегів та затопила прилеглі вулиці та сади.
Рівень води у річці сягнув відмітки у 4,9 метри. За прогнозами, очікується подальше підвищення рівня води, максимум очікують у п'ятницю - до 6,1 метрів.
Як зазначає видання Local, через повінь частково обмежено рух на прилеглих до річки дорогах, відмінені залізничні сполучення, парижанам радять не наближатися до річки.
"Накопичення води дуже стрімке. За минулий тиждень у басейні, який живить Сену, випала двотижнева норма дощу", - повідомляє метереологічний канал Weather Channel.
У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму, який накрив європейські країни.
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