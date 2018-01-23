Сейсмологи прогнозують нові потужні вибухи вулкана Майон на Філіппінах (відео)

21:13, 23 січня 2018
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Зону небезпеки оголошено в радіусі 700 метрів, найближчі поселення накрила димова завіса.

Через виверження вулкана Майон на Філіппінах вже евакуювали 56 тисяч місцевих жителів. Всі вони залишаться в тимчасових притулках, поки Майон не заспокоїться.

Вулкан пихкає димом та попелом, а стовпи з лави піднімалися на висоту 700 метрів. Зону небезпеки оголошено в радіусі 700 метрів, найближчі поселення накрила димова завіса.

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