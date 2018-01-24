Сьогодні в Україні без опадів, температура до -17° (карта)
На Черкащині температура повітря вночі опуститься до -17°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 січня, опади можливі лише на сході України, в центральних областях температура знизиться до -17°.
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На сході можливий сніг, температура до -14°. У південних регіонах сонячно, можлива хмарність. Температура до -11°.
На заході України у вівторок без опадів. Температура -13°.
У північних областях без опадів. Температура -13°. У центрі також без опадів, температура до -17°.
За народним прогнозом, відлига 24 січня - до затяжної весни; холоднеча - до важкого посіву ярових.
Якщо 24 січня буде гарна погода, то і весна буде красна. Денна погода також покаже, якою буде погода в листопаді.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+23°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+22°... +12°
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Миколаїв+21°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +12°