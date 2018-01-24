У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до -6°

Вдень у столиці буде практично безхмарно.

Температура повітря вдень -6° / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 24 січня, у столиці хмарно, без опадів, температура вдень до -6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері - 10°. Вітер західний, до 2,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:44, а зайде у 16:36.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня, у деяких регіонах України очікуються снігопади.

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