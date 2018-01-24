Париж затоплений, рух поїздів у місті зупинено (фоторепортаж)

Рівень води в Сені досяг позначки 4,9 метра. Через повені частково обмежено рух на прилеглих до річки дорогах, скасовані залізничні сполучення.

Повінь в Парижі / REUTERS

Через сильні дощі річки Сена і Рейн у Парижі вийшли з берегів і затопили прилеглі вулиці і сади.

Про це повідомляє The Local.

"Проливні дощі не припиняються, влада Парижа, Страсбурга вживає заходів безпеки", - йдеться в повідомленні.

Рівень води в Сені досяг позначки 4,9 метра. Через повені частково обмежено рух на прилеглих до річки дорогах, скасовані залізничні сполучення, парижанам радять не наближатися до річки.

У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше десять людей загинули в результаті потужного шторму, який накрив європейські країни.