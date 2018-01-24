Рятувальники визволили зі снігового полону на дорогах півтисячі людей
У Запорізькій області на дорозі «Енергодар-Василівка» утворилися снігові замети висотою до 1,5 м.
Через погіршення погодних умов вчора ввечері, 23 січня, у Запорізькій області на дорозі Енергодар-Василівка утворилися снігові замети заввишки до 1,5 м.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до -6°
У рятувальних роботах на автошляхах брали участь 24 співробітники ДСНС із залученням 11 одиниць техніки. Крім цього, було задіяно техніку місцевих підприємств, а також представників Національної гвардії.
Станом на 7:30 тільки на даній ділянці було звільнено 213 одиниць техніки, в яких перебували близько 500 осіб: 130 великогабаритних вантажівок, 5 пасажирських мікроавтобусів і 78 легкових автомобілів. О 7:00 в районі села Благовіщенка рятувальники надали допомогу ще 36 машинам і рейсовому автобусу, в якому перебувало 100 осіб.
Ніхто з водіїв і пасажирів не постраждав.
На Дніпропетровщині рятувальники по всій області надають допомогу водіям, що застрягли в заметах. Перш за все в пастки потрапляють вантажівки. Лише напередодні за допомогою тросів і спецтехніки з заметів витягли з десяток машин. Зараз всі траси в області проїзні, проте рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорозі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні без опадів, температура до -17°.
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