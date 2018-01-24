В Україні через негоду без електропостачання залишаються 69 населених пунктів

10:25, 24 січня 2018
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До відновлення електропостачання населених пунктів Одеської, Черкаської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей залучено бригади обленерго.

Фото УНІАН
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго / Фото УНІАН

В Україні через негоду без електропостачання залишаються 69 населених пунктів у п’яти областях: Одеській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях (Одеська – 46, Черкаська – 11, Дніпропетровська – 6, Запорізька – 5 та Донецька – 1)», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Зокрема, у м. Вилкове Одеської області для енергозабезпечення насосної станції, двох шкіл та лікарні залучено дві пересувні електростанції ДСНС.

«Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням – частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста, додатково в житловому масиві встановлено мобільний пункт обігріву ДСНС», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники звільнили зі снігового полону на дорогах півтисячі людей. У Запорізькій області на дорозі «Енергодар-Василівка» утворилися снігові замети висотою до 1,5 м.

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