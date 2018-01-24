Рятувальники попереджають туристів про лавинну небезпеку в Карпатах

В горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей очікуються снігопади і заметілі.

В горах збережеться 3-й рівень лавинної небезпеки / скріншот

У горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"24 січня, у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Також синоптики прогнозують сьогодні у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці у Карпатах туман, видимість 200-500 м. На дорогах країни ожеледиця.