Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

Водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму та дистанції.

Водіїв просять відмовитися від ризикованих маневрувань / УНІАН

В середу, 24 січня, в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями утворюється ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Столична влада рекомендуює водіям дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій; при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до -6°.