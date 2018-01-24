На Житомирщині очікується похолодання, в області розгорнуто 120 пунктів обігріву населення

13:06, 24 січня 2018
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В області найближчої доби температура вночі -7..-12°, вдень — 0..-5°.

oda.zt.gov.ua

На Житомирщині найближчим часом очікується зниження температури атмосферного повітря.

Як повідомили УНІАН у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, завтра, 25 січня, синоптики прогнозують на Житомирщині холодну погоду.

Так, в області найближчої доби температура вночі -7..-12°, вдень — 0..-5°.

Така погода може стати причиною переохолодження організму та обмороження частин тіла людини.

З огляду на це зараз  на території області вже працює 120 пунктів для обігріву населення. 

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