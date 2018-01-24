На Житомирщині очікується похолодання, в області розгорнуто 120 пунктів обігріву населення

В області найближчої доби температура вночі -7..-12°, вдень — 0..-5°.

На Житомирщині найближчим часом очікується зниження температури атмосферного повітря.

Як повідомили УНІАН у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, завтра, 25 січня, синоптики прогнозують на Житомирщині холодну погоду.

Так, в області найближчої доби температура вночі -7..-12°, вдень — 0..-5°.

Така погода може стати причиною переохолодження організму та обмороження частин тіла людини.

З огляду на це зараз на території області вже працює 120 пунктів для обігріву населення.