Жителі міста Вилкове на Одещині вже тиждень сидять без тепла і води, світло обіцяють дати через місяць
У мерії заявляють, що на ремонт опор, які постачають електрику в місто знадобиться місяць.
У містечку Вилкове Одеської області жителі вже сьому добу залишаються без світла і тепла. Воду подають за графіком.
У Запоріжжі всю ніч йшов сніг: аеропорт закритий, громадський транспорт ходить з перебоями (фоторепортаж)
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Мешканці багатоповерхових будинків скаржаться, що змушені мерзнути без світла та опалення. Крім того, людям не вистачає води, адже насосна станція працює від генератора. Жителі набирають воду для пиття в Дунаї.
При цьому в мерії заявляють, що на ремонт опор, які постачають електрику в місто і Кілійський район знадобиться місяць.
На даний час по Одеській області без електроенергії залишаються 46 міст і сіл. Снігопад, що йшов тут минулого тижня, пошкодив більше тисячі електроопор.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+23°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+22°... +12°
-
Миколаїв+21°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +12°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +6 °
Вологість: 49 %
Тиск: 763 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:22
Захід 19:54
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин