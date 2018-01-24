Жителі міста Вилкове на Одещині вже тиждень сидять без тепла і води, світло обіцяють дати через місяць

13:27, 24 січня 2018
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У мерії заявляють, що на ремонт опор, які постачають електрику в місто знадобиться місяць.

Люди, що залишилися без води, змушені набирати її з Дунаю / скріншот
Люди, що залишилися без води, змушені набирати її з Дунаю / скріншот

У містечку Вилкове Одеської області жителі вже сьому добу залишаються без світла і тепла. Воду подають за графіком.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканці багатоповерхових будинків скаржаться, що змушені мерзнути без світла та опалення. Крім того, людям не вистачає води, адже насосна станція працює від генератора. Жителі набирають воду для пиття в Дунаї.

При цьому в мерії заявляють, що на ремонт опор, які постачають електрику в місто і Кілійський район знадобиться місяць.

На даний час по Одеській області без електроенергії залишаються 46 міст і сіл. Снігопад, що йшов тут минулого тижня, пошкодив більше тисячі електроопор.

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