Морози на Тетянин день: синоптик розповіла, яку погоду принесе в Україну антициклон Крістіан
Завтра вдень в Україні буде -4°...-9°, а в Сумській, Харківській та Луганській областях -8°...-12°.
В Україну йде антициклон Крістіан, який принесе з собою ясну і морозну погоду.
Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 25 січня, у всій Україні очікується суха, переважно ясна погода з температурою повітря найближчої ночі -8°...-14 градусів, місцями -15°...-20°. Завтра вдень -4°...-9°, а в Сумській, Харківській та Луганській областях -8°...-12°.
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Найтепліше буде у західних областях - вночі -3°...-10°, вдень 25 січня від -4° до +2°.
У Києві завтра також сухо ясно і морозно. Найближчої вночі -14°...17°, вдень у четвер -6°...-8°.
При цьому вже в неділю, 28 січня, синоптик обіцяє українцям суттєве потепління.
Цікаво, що зараз Україна - одна із найхолодніших країн в Європі.
У Франції, Німеччині, Італії, Великобританії і навіть у Швеції та Норвегії (в південних районах) температура повітря навіть вранці становить +4°-+13.
Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні в Україні очікуються сильні морози і суха погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+23°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+22°... +12°
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Миколаїв+21°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +12°