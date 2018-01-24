Морози на Тетянин день: синоптик розповіла, яку погоду принесе в Україну антициклон Крістіан

13:52, 24 січня 2018
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Завтра вдень в Україні буде -4°...-9°, а в Сумській, Харківській та Луганській областях -8°...-12°.

фото УНІАН
Зараз Україна - одна із найхолодніших країн в Європі / фото УНІАН

В Україну йде антициклон Крістіан, який принесе з собою ясну і морозну погоду.

Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра, 25 січня, у всій Україні очікується суха, переважно ясна погода з температурою повітря найближчої ночі -8°...-14 градусів, місцями -15°...-20°. Завтра вдень -4°...-9°, а в Сумській, Харківській та Луганській областях -8°...-12°.

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Найтепліше буде у західних областях - вночі -3°...-10°, вдень 25 січня від -4° до +2°.

У Києві завтра також сухо ясно і морозно. Найближчої вночі -14°...17°, вдень у четвер -6°...-8°.

При цьому вже в неділю, 28 січня, синоптик обіцяє українцям суттєве  потепління.

Цікаво, що зараз Україна - одна із найхолодніших країн в Європі.

У Франції, Німеччині, Італії, Великобританії і навіть у Швеції та Норвегії (в південних районах) температура повітря навіть вранці становить +4°-+13.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні в Україні очікуються сильні морози і суха погода.

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