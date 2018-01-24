Синоптик розповіла, коли в Києві суттєво потеплішає

14:10, 24 січня 2018
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У неділю в Києві вдень повітря прогріється до 0°. Вночі температура не опуститься нижче -2°.

flickr.com/photos/pixelrn
У неділю вдень у Києві буде 0° / flickr.com/photos/pixelrn

У неділю, 28 січня, у столиці України суттєво потеплішає.

Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Згідно з даними Погода-УНІАН, у неділю в Києві вдень повітря прогріється до 0°. Вночі температура не опуститься нижче -2°.

Цікаво, що зараз Україна - одна із найхолодніших країн у Європі.

У Франції, Німеччині, Італії, Великобританії і навіть у Швеції та Норвегії (в південних районах) температура повітря навіть вранці становить +4°-+13°.

Як повідомляв УНІАН, в Україну йде антициклон Крістіан, який принесе з собою ясну і морозну погоду.

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