Казахстан скував 40-градусний мороз: десятки людей госпіталізовані, школи закриті

У Казахстані через негоду десятки людей потрапили до лікарень з обмороженнями.

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За даними Міністерства охорони здоров’я Казахстану, через температуру повітря, яка сягнула позначки близько 40 градусів морозу за Цельсієм, щонайменше 223 людини в останні дні зазнали серйозний обморожень, 73 з них госпіталізували, передає радіо Свобода.

Читайте також У Казахстані через снігопади обмежено рух на дорогахРечник міністерства внутрішніх справ Руслан Іманкулов повідомив, що 24 січня обмежений в’їзд і виїзд з столиці Казахстану Астани, а автодороги у восьми регіонах були закриті через погодні умови.

Багато шкіл і деякі університети країни Центральної Азії закрили через негоду.

Десятки будинків у північному місті Петропавль залишились без води після того, як труби лопнули на холоді.

Влада у Казахстані оголосила застереження, закликаючи громадян залишатися вдома і уникати подорожей на автомобілі, поки погода не покращиться.