У Києві завтра сонячно, температура вдень до -4°

17:00, 24 січня 2018
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У Києві завтра буде ясна і безхмарна погода.

Фото УНІАН
Температура повітря вдень -4° / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 25 січня, в столиці буде ясна погода, температура вдень до -4°.

Синоптик розповіла, коли в Києві суттєво потеплішає

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - 7°. Вітер східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:43, а зайде у 16:37.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня, в Україні без опадів, температура в центрі до -18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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