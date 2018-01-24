У Києві завтра сонячно, температура вдень до -4°

У Києві завтра буде ясна і безхмарна погода.

Температура повітря вдень -4° / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 25 січня, в столиці буде ясна погода, температура вдень до -4°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - 7°. Вітер східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:43, а зайде у 16:37.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня, в Україні без опадів, температура в центрі до -18°.

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