Сьогодні в Україні без опадів, температура до -18° (карта)
На Черкащині температура повітря вночі опуститься до -18°, на Кіровоградщині до -17°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 січня, в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -18°.
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На сході мінлива хмарність, температура до -16°. У південних регіонах до -12°.
Найтепліше буде на заході України. Тут температура вночі не опуститься нижче -11°, а вдень може прогрітися до +2°.
У північних областях температура вночі до -16°. У центрі сонячно, температура до -18°.
За народним прогнозом, відлига 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день іде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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