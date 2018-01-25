Сьогодні в Україні без опадів, температура до -18° (карта)

08:09, 25 січня 2018
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На Черкащині температура повітря вночі опуститься до -18°, на Кіровоградщині до -17°.

pixabay.com
У центральних областях температура знизиться до -18° / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 січня, в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -18°.

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На сході мінлива хмарність, температура до -16°. У південних регіонах до -12°.

Найтепліше буде на заході України. Тут температура вночі не опуститься нижче -11°, а вдень може прогрітися до +2°.

У північних областях температура вночі до -16°. У центрі сонячно, температура до -18°.

Погода на 18 січня / УНІАН
Погода на 25 січня / УНІАН

За народним прогнозом, відлига 25 січня - Тетянин день. Якщо в цей день іде сніг - літо буде дощове; якщо сонечко - до раннього прильоту птахів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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