У Києві сьогодні сонячно, температура вдень до -3°

08:30, 25 січня 2018
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У Києві сьогодні буде ясна і безхмарна погода.

elektraua.livejournal.com
Температура повітря вдень -3° / elektraua.livejournal.com

Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 25 січня, в столиці буде ясна погода, температура вдень до -3°.

Синоптик розповіла, коли в Києві суттєво потеплішає

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - 5°. Вітер південно-східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці взойшло у 07:43, а зайде у 16:38.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня, в Україні без опадів, температура в центрі до -18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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