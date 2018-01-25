В Одеській та Черкаській областях через негоду 34 населених пункти залишаються без світла

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго / dsns.gov.ua

В Одеській та Черкаській областях через негоду залишаються знеструмленими 34 населені пункти.

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Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, в Одеській області без електропостачання - 31 н.п, у Черкаській – 3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -18°.