У Китаї через сильні снігопади оголосили помаранчевий рівень небезпеки (фото)

Очікується, що хуртовини в деяких районах триватимуть більше трьох днів, і випаде до 20 сантиметрів снігу.

Женщина едет сквозь снег в Бочжоу / REUTERS

Національна обсерваторія Китаю оновила попередження про хуртовини на другий за величиною рівень в четвер, так як сильний сніг продовжує вражати райони в центральному та східному Китаї. Національний метеорологічний центр (НМК) оголосив помаранчеву тривогу в четвер і п'ятницю, оскільки очікується від 10 до 20 сантиметрів снігу в районах Аньхой, Хенань, Хубей, Хунань, Цзянсу, Цзянсі, Шанхай і Чжецзян.

Про це пише China.org.

Дахи покриті снігом в Нанкіні, провінція Цзянсу. Китай / REUTERS

Очікується, що хуртовини в деяких районах триватимуть більше трьох днів, і віпадет до 20 сантиметрів снігу.

Мешканцям радять залишатися в закритому приміщенні.

У чотириступінчастый системі попередження про погоду в країні червоний колір є найсерйознішим, за ним іде помаранчевий, жовтий і синій.

Як повідомляв УНІАН, Казахстан скував 40-градусний мороз: десятки людей госпіталізовані, школи закриті.