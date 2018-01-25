У Китаї через сильні снігопади оголосили помаранчевий рівень небезпеки (фото)
Очікується, що хуртовини в деяких районах триватимуть більше трьох днів, і випаде до 20 сантиметрів снігу.
Національна обсерваторія Китаю оновила попередження про хуртовини на другий за величиною рівень в четвер, так як сильний сніг продовжує вражати райони в центральному та східному Китаї. Національний метеорологічний центр (НМК) оголосив помаранчеву тривогу в четвер і п'ятницю, оскільки очікується від 10 до 20 сантиметрів снігу в районах Аньхой, Хенань, Хубей, Хунань, Цзянсу, Цзянсі, Шанхай і Чжецзян.
Про це пише China.org.
Очікується, що хуртовини в деяких районах триватимуть більше трьох днів, і віпадет до 20 сантиметрів снігу.
Мешканцям радять залишатися в закритому приміщенні.
У чотириступінчастый системі попередження про погоду в країні червоний колір є найсерйознішим, за ним іде помаранчевий, жовтий і синій.
Як повідомляв УНІАН, Казахстан скував 40-градусний мороз: десятки людей госпіталізовані, школи закриті.
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