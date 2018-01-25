У Китаї через сильні снігопади оголосили помаранчевий рівень небезпеки (фото)

09:28, 25 січня 2018
873

Очікується, що хуртовини в деяких районах триватимуть більше трьох днів, і випаде до 20 сантиметрів снігу.

Женщина едет сквозь снег в Бочжоу / REUTERS
Женщина едет сквозь снег в Бочжоу / REUTERS

Національна обсерваторія Китаю оновила попередження про хуртовини на другий за величиною рівень в четвер, так як сильний сніг продовжує вражати райони в центральному та східному Китаї. Національний метеорологічний центр (НМК) оголосив помаранчеву тривогу в четвер і п'ятницю, оскільки очікується від 10 до 20 сантиметрів снігу в районах Аньхой, Хенань, Хубей, Хунань, Цзянсу, Цзянсі, Шанхай і Чжецзян.

Про це пише China.org.

Дахи покриті снігом в Нанкіні, провінція Цзянсу. Китай / REUTERS
Дахи покриті снігом в Нанкіні, провінція Цзянсу. Китай / REUTERS

Очікується, що хуртовини в деяких районах триватимуть більше трьох днів, і віпадет до 20 сантиметрів снігу.

Мешканцям радять залишатися в закритому приміщенні.

У чотириступінчастый системі попередження про погоду в країні червоний колір є найсерйознішим, за ним іде помаранчевий, жовтий і синій.

Як повідомляв УНІАН, Казахстан скував 40-градусний мороз: десятки людей госпіталізовані, школи закриті.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб
Синоптики попереджають про заморозки в Україні Синоптики попереджають про заморозки в Україні
Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта)
В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються
Гідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні Гідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
49 %
763 мм
5.2 м/с
2 %
Стрічка новин