Повінь у Парижі: рівень води у Сені піднявся на три метри вище звичайного і продовжує зростати (фоторепортаж)
Влада очікує, що в суботу, 26 січня, він досягне позначки в 6,10 метрів.
Рівень води в річці Сена досяг позначки в 5, 24 метра, що на 3 метри вище звичайного. Парижанам рекомендують триматися від річки подалі, оскільки вода продовжує зростати, затоплюючи навколишні дороги і викликаючи порушення транспортної мережі міста.
Про це пише The Guardian.
Влада очікує, що в суботу, 26 січня, він досягне позначки в 6,10 м.
Паводок вже спровокував припинення навігації і призвів до закриття ряду станцій метро Парижа.
У Парижі закрили частину Лувру через повені
Крім того, через ризику повені Лувр тимчасово закрив зали, де знаходиться колекція ісламського мистецтва.
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