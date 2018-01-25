Повінь у Парижі: рівень води у Сені піднявся на три метри вище звичайного і продовжує зростати (фоторепортаж)

Влада очікує, що в суботу, 26 січня, він досягне позначки в 6,10 метрів.

Паризькі рятувальні бригади на маленькому човні патрулюють затоплену річку Сена / REUTERS

Рівень води в річці Сена досяг позначки в 5, 24 метра, що на 3 метри вище звичайного. Парижанам рекомендують триматися від річки подалі, оскільки вода продовжує зростати, затоплюючи навколишні дороги і викликаючи порушення транспортної мережі міста.

Про це пише The Guardian.

Влада очікує, що в суботу, 26 січня, він досягне позначки в 6,10 м.

Паводок вже спровокував припинення навігації і призвів до закриття ряду станцій метро Парижа.

Крім того, через ризику повені Лувр тимчасово закрив зали, де знаходиться колекція ісламського мистецтва.