Повінь у Парижі: рівень води у Сені піднявся на три метри вище звичайного і продовжує зростати (фоторепортаж)

10:37, 25 січня 2018
1164

Влада очікує, що в суботу, 26 січня, він досягне позначки в 6,10 метрів.

Паризькі рятувальні бригади на маленькому човні патрулюють затоплену річку Сена / REUTERS
Паризькі рятувальні бригади на маленькому човні патрулюють затоплену річку Сена / REUTERS

Рівень води в річці Сена досяг позначки в 5, 24 метра, що на 3 метри вище звичайного. Парижанам рекомендують триматися від річки подалі, оскільки вода продовжує зростати, затоплюючи навколишні дороги і викликаючи порушення транспортної мережі міста.

Про це пише The Guardian.

Влада очікує, що в суботу, 26 січня, він досягне позначки в 6,10 м.

Паводок вже спровокував припинення навігації і призвів до закриття ряду станцій метро Парижа.

Крім того, через ризику повені Лувр тимчасово закрив зали, де знаходиться колекція ісламського мистецтва.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта) Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Синоптики попереджають про заморозки в Україні Синоптики попереджають про заморозки в Україні
Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні Суха, без злив і з «африканською спекою» в кінці місяця: яка погода чекає на українців у травні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта)
Україну у найближчі дні очікує похолодання Україну у найближчі дні очікує похолодання
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
49 %
763 мм
5.2 м/с
2 %
Стрічка новин