Понад 75 тисяч осіб покинули свої будинки через виверження вулкана Майон на Філіппінах

11:45, 25 січня 2018
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Були зафіксовані викиди лави на висоту від 400 до 500 метрів.

Вулкан Майон, Філіппіни / REUTERS
Вулкан Майон, Філіппіни / REUTERS

Більше 75 тисяч людей були змушені залишити домівки через загрозу виверження вулкана Майон на Філіппінах.

Про це йдеться в повідомленні Національної ради з управління в надзвичайних ситуаціях.

Були зафіксовані викиди лави на висоту від 400 до 500 метрів, піднімаються стовпи попелу на висоту від 3 до 5 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї через сильні снігопади оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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