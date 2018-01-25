Понад 75 тисяч осіб покинули свої будинки через виверження вулкана Майон на Філіппінах
Були зафіксовані викиди лави на висоту від 400 до 500 метрів.
Більше 75 тисяч людей були змушені залишити домівки через загрозу виверження вулкана Майон на Філіппінах.
Про це йдеться в повідомленні Національної ради з управління в надзвичайних ситуаціях.
Були зафіксовані викиди лави на висоту від 400 до 500 метрів, піднімаються стовпи попелу на висоту від 3 до 5 кілометрів.
Як повідомляв УНІАН, у Китаї через сильні снігопади оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+23°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+22°... +12°
-
Миколаїв+21°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +12°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +6 °
Вологість: 49 %
Тиск: 763 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:22
Захід 19:54
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин