Обмеження руху на автодорозі Н-30 у Запорізькій області знято

12:20, 25 січня 2018
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На Херсонщині ускладнено рух на двох ділянках траси М-14 «Одеса-Новоазовськ».

УНІАН
На Херсонщині автовласників врахувати складні погодні условияУНИАН

Обмеження руху на автодорозі Н-30 Василівка – Бердянськ у Запорізькій області з 10.00 знято.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, рух транспорту на автошляхах держави забезпечено.

Разом з тим, за даними прес-служби, ускладнено проїзд для легкового транспорту до 25 сільських населених пунктів Луганської області. Рух вантажних автомобілів забезпечено.

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Водночас Департамент комунікації Національної поліції повідомляє, що на Херсонщині ускладнено рух на автодорозі М-14 «Одеса-Новоазовськ» біля села Зірка, Горностаївського району на 320 км, а також на 389 км.

У Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях сильні пориви вітру, збільшення висоти снігового покрову до 20-30см.

Нацполіція просить автовласників взяти до уваги складні погодні умови та заздалегідь скорегувати свої маршрути руху.

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