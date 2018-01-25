У Парижі через повінь закрили частину Лувру
Керівництво Лувру вирішило закрити нижній рівень відділу мистецтв ісламу. Були також прийняті заходи щодо захисту палацу, де розташовується сам музей.
У Парижі закрили частину Лувру через небезпеку затоплення.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Париж затоплений, рух поїздів у місті зупинено (фоторепортаж)
У відповідності з планом по захисту від повеней, керівництво Лувру вирішило закрити нижній рівень відділу мистецтв ісламу. Були також прийняті заходи щодо захисту палацу, де розташовується сам музей.
Рівень води в Сені зростає і затоплює столичні вулиці. Рух по річці призупинили. На воду не пускають і туристичні катери. Не працюють кілька залізничних станцій, а всі набережні - закриті. Через кілька днів рівень води може досягти шести метрів.
Як повідомляв УНІАН, рівень води в річці Сена досяг позначки в 5, 24 метра, що на 3 метри вище звичайного. Парижанам рекомендують триматися від річки подалі, оскільки вода продовжує зростати, затоплюючи навколишні дороги і викликаючи порушення транспортної мережі міста.
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