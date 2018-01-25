"Горобцеві хори зацвірінькають": синоптик розповіла, коли в Україні почнеться відлига

14:07, 25 січня 2018
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Із суботи почнуться перші зрушення у бік потепління, а в неділю в Україні почнеться відлига, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Наприкінці тижня очікується суттєве потепління / фото alp.org.ua
Наприкінці тижня очікується суттєве потепління / фото alp.org.ua

Завтра в Україні синоптична ситуація не зміниться, однак 28 січня очікується суттєве підвищення температури повітря.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко, завтра в усіх областях України переважатиме суха малохмарна та навіть сонячна погода.

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«Трохи потрусить снігом на сході, але невеликим та місцями. Мороз залишається кусючий. Найближчої ночі -12-19 градусів, місцями на Сході, Півночі та у Центрі -20-25 градусів. На Півдні вночі -10-14 градусів. А ось найтеплішою очікується ніч у західних областях, 2-8 градусів морозу.

Захід вдень 26 січня також буде найтеплішим в Україні, від 3 морозу до 2 градусів тепла. "Плюси" найбільш ймовірні на Закарпатті», – написала синоптик.

За її прогнозами, завтра вдень більша частина території України отримає від атмосфери -5-10 градусів, на Сході та Північному сході до -12 градусів. У Києві 26 січня вночі -12-14 градусів, завтра вдень -6-8 градусів. Буде сухо та ясно.

«Холодяка ще потриває до п'ятниці, із суботи почнуться перші зрушення у бік потепління, а в неділю радісні горобцеві хори зацвірінькають усі вулиці з приводу відлиги. В Україні 28 січня очікується суттєве підвищення температури повітря», – додала Діденко.

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