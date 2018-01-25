У Парижі через повені закривають популярні музеї і скасовують круїзи Сеною (фоторепортаж)

Лувр вирішив закрити мінімум до 28 січня свою підземну галерею, присвячену ісламському мистецтву. Крім того, понад 250 000 творів мистецтва були евакуйовані.

Собор Нотр-Дам у Парижі / REUTERS

Повінь в Парижі призвело до часткового закриття експозицій Лувру та Музею Орсе.

Про це повідомляє Artnetnews.

Проливні дощі, які тривають у Франції з минулого четверга, призвели до різкого збільшення рівня води в Сені. За останніми даними, в межах Парижа вода піднялася до позначки 5,45 метрів, що вдвічі перевищує нормальний рівень.

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У зв'язку з надзвичайною ситуацією Лувр вирішив закрити мінімум до 28 січня свою підземну галерею, присвячену ісламському мистецтву. Крім того, понад 250 000 творів мистецтва були евакуйовані.

Ще одна паризька галерея – Музей Орсе, що знаходиться на правому березі Сени, також змушена вдатися до надзвичайних заходів. На сайті музею повідомляється про перенесення запланованих вечірніх заходів на 8 лютого.

У зв'язку з повінню, в Парижі призупинено рух суден Сеною і не працюють деякі станції системи швидкісних поїздів (RER).

Тріумфальна арка також обмежила вхід на верхній ярус для туристів через побоювання, що опади можуть зробити відвідування пам'ятки небезпечним.

Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені вже піднявся на три метри вище звичайного і продовжує зростати.