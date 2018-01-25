У Парижі через повені закривають популярні музеї і скасовують круїзи Сеною (фоторепортаж)

15:20, 25 січня 2018
1047

Лувр вирішив закрити мінімум до 28 січня свою підземну галерею, присвячену ісламському мистецтву. Крім того, понад 250 000 творів мистецтва були евакуйовані.

Собор Нотр-Дам у Парижі / REUTERS
Собор Нотр-Дам у Парижі / REUTERS

Повінь в Парижі призвело до часткового закриття експозицій Лувру та Музею Орсе.

Про це повідомляє Artnetnews.

Проливні дощі, які тривають у Франції з минулого четверга, призвели до різкого збільшення рівня води в Сені. За останніми даними, в межах Парижа вода піднялася до позначки 5,45 метрів, що вдвічі перевищує нормальний рівень.

У Парижі через повінь закрили частину Лувру

У зв'язку з надзвичайною ситуацією Лувр вирішив закрити мінімум до 28 січня свою підземну галерею, присвячену ісламському мистецтву. Крім того, понад 250 000 творів мистецтва були евакуйовані.

Ще одна паризька галерея – Музей Орсе, що знаходиться на правому березі Сени, також змушена вдатися до надзвичайних заходів. На сайті музею повідомляється про перенесення запланованих вечірніх заходів на 8 лютого.

У зв'язку з повінню, в Парижі призупинено рух суден Сеною і не працюють деякі станції системи швидкісних поїздів (RER).

Тріумфальна арка також обмежила вхід на верхній ярус для туристів через побоювання, що опади можуть зробити відвідування пам'ятки небезпечним.

Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені вже піднявся на три метри вище звичайного і продовжує зростати.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта) Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +24° (карта)
Прогноз погоди на 23 квітня: на всій території України сонячно та без дощу Прогноз погоди на 23 квітня: на всій території України сонячно та без дощу
В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються
Українців попередили про посилення вітру найближчим часом Українців попередили про посилення вітру найближчим часом
Гідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні Гідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
49 %
763 мм
5.2 м/с
2 %
Стрічка новин