Завтра в Україні трохи потеплішає, температура до -14° (видеопрогноз)
Найхолодніше буде на Черкащині, де температура повітря вночі опуститься до -14°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 січня, в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -14°.
"Горобцеві хори зацвірінькають": синоптик розповіла, коли в Україні почнеться відлига
На сході мінлива хмарність, температура до -13°. У південних регіонах до -7°, в Криму можливий сніг.
На заході України температура вночі опуститься до -13°, а вдень може прогрітися до +1°.
У північних областях температура вночі до -12°. У центрі перменная хмарність, температура до -12°.
За народним прогнозом, 26 січня - день Яреми. З давніх часів люди у цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка згорнулася клубком, сховала мордочку — незабаром ударять морози.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+23°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+22°... +12°
-
Миколаїв+21°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +12°