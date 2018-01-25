Завтра в Україні трохи потеплішає, температура до -14° (видеопрогноз)

Найхолодніше буде на Черкащині, де температура повітря вночі опуститься до -14°.

За народним прогнозом, якщо в цей день кішка згорнулася клубком - настають морози / santex-nk.ru

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 січня, в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -14°.

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На сході мінлива хмарність, температура до -13°. У південних регіонах до -7°, в Криму можливий сніг.

На заході України температура вночі опуститься до -13°, а вдень може прогрітися до +1°.

У північних областях температура вночі до -12°. У центрі перменная хмарність, температура до -12°.

За народним прогнозом, 26 січня - день Яреми. З давніх часів люди у цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка згорнулася клубком, сховала мордочку — незабаром ударять морози.

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