У Києві завтра буде ясна погода, температура вдень до -7°

17:00, 25 січня 2018
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У Києві завтра буде ясна і безхмарна погода.

pixabay.com
Вдень температура у столиці опуститься до -7° / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 січня, в столиці буде ясна погода, температура вдень до -7°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -7°, ввечері - 11°. Вітер південно-східний, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:42, а зайде у 16:40.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня, в Україні незначно потеплішає, температура до -14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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