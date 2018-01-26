Сьогодні в Україні без опадів, температура до -14° (карта)

08:13, 26 січня 2018
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Найхолодніше сьогодні на Черкащині, де температура повітря вночі опуститься до -14°.

фото УНІАН
Сьогодні В Україні без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 січня, в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -14°.

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На сході мінлива хмарність, температура до -13°. У південних регіонах до -7°, в Криму можливий сніг.

На заході України температура вночі опуститься до -13°, а вдень може прогрітися до +1°.

У північних областях температура вночі до -12°. У центрі перменная хмарність, температура до -12°.

УНІАН
Прогноз на 26 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 січня - день Яреми. З давніх часів люди у цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка згорнулася клубком, сховала мордочку — незабаром ударять морози.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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