У Києві сьогодні сонячно, температура вдень до -6°

У Києві сьогодні буде ясна і безхмарна погода.

Температура вдень до -6° / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 січня, в столиці буде ясна погода, температура вдень до -6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері - 11°. Вітер південно-східний, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:41, а зайде у 16:39.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня, в Україні незначно потеплішає, температура до -14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.