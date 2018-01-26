На Одещині 25 населених пунктів залишаються без світла
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
В Україні станом на ранок 26 січня знеструмлено 25 населених пунктів, усі вони в Одеській області.
Сьогодні в Україні без опадів, температура до -14° (карта)
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Залишаються знеструмленими 25 населених пунктів в Одеській області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Китаї через сильні снігопади оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+23°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+22°... +12°
-
Миколаїв+21°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +12°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +6 °
Вологість: 49 %
Тиск: 763 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:22
Захід 19:54
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин