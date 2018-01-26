На Одещині 25 населених пунктів залишаються без світла

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Знеструмлено 25 населених пунктів / Фото УНІАН

В Україні станом на ранок 26 січня знеструмлено 25 населених пунктів, усі вони в Одеській області.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Залишаються знеструмленими 25 населених пунктів в Одеській області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", – йдеться в повідомленні.

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