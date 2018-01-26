Париж продовжує затоплювати: вулиці перетворилися на річки, закривається метро (фоторепортаж)

10:04, 26 січня 2018
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Через масштабні повені були закриті сім станцій метро, також затоплені столичні набережні і деякі вулиці.

REUTERS
Повінь в Парижі / REUTERS

Сіна продовжує затоплювати Париж: рівень води ось-ось досягне шести метрів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через масштабні повені були закриті сім станцій метро, також затоплені столичні набережні і деякі вулиці. Кораблі на певних ділянках не можуть пропливати під мостами.

У передмісті Парижа теж потерпають від великої води. Вулиці містечка Вільнев-Сен-Жорж буквально перетворилися на річки. Жителі на човнах вивозили особисті речі із затоплених будинків, адже машини знаходяться у воді.

З передмістя столиці вже евакуювали сотні людей.

Як повідомляв УНІАН, у Парижі через повені закривають популярні музеї і скасовують круїзи Сеною.

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