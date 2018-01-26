Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

11:09, 26 січня 2018
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Водіїв просять бути обережними.

УНІАН
Місцями в Києві збережеться ожеледиця / УНІАН

26 січня на дорогах Києва місцями збережеться ожеледиця.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Водіям дотримуватися швидкісний режим та дистанцію, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій; при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві сонячно, температура вдень до -6°.

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