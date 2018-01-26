Погода на вихідні: в Україну прийде потепління, у неділю місцями опади (карта)
На заході і в центрі України у неділю вдень буде плюсова температура.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні без опадів, на всій території країни значно потеплішає.
У столиці В суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень -2°. У неділю пройде сніг з дощем, 0°...+1°.
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У Львові завтра мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +3°. У неділю можливий дощ, +2°...+4°.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +3°, хмарно. У неділю вночі +1°, вдень +4°, дощ.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -6°...-2°. У неділю до +1°, мінлива хмарність.
В Одесі на вихідних юудет похмуро. У суботу температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю -3°...+3°.
У Харкові в суботу мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°. У неділю -6°...+5°, можливий дощ.
У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі -10°, вдень -7°. У неділю температура повітря -6°...-5°.
У Сімферополі завтра хмарно, -5°...-2°. У неділю -4°...-2°.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -8°, вдень -3°. У неділю без опадів, температура до -5°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура до -9°. У неділю температура до -4°.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -10°, вдень -6°. У неділю -5°...-4°, можливий сніг.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу ясно, температура -7°...+1°. У неділю сонячно, вночі -3°, вдень -1° сніг.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -1°, вдень +6°. В неділю хмарно, вночі +2°, вдень до +5°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +6°. У неділю температура до +5°, можливий дощ.
У Сваляві завтра хмарно, до +4°, у неділю пройде дощ, температура повітря 0° ...+2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°