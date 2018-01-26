Погода на вихідні: в Україну прийде потепління, у неділю місцями опади (карта)

На заході і в центрі України у неділю вдень буде плюсова температура.

На заході в неділю можливі дощі / rewalls.com

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні без опадів, на всій території країни значно потеплішає.

У столиці В суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень -2°. У неділю пройде сніг з дощем, 0°...+1°.

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У Львові завтра мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +3°. У неділю можливий дощ, +2°...+4°.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +3°, хмарно. У неділю вночі +1°, вдень +4°, дощ.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -6°...-2°. У неділю до +1°, мінлива хмарність.

В Одесі на вихідних юудет похмуро. У суботу температура вночі -4°, вдень 0°. У неділю -3°...+3°.

У Харкові в суботу мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°. У неділю -6°...+5°, можливий дощ.

Прогноз на 27 січня / УНІАН

Прогноз на 28 січня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі -10°, вдень -7°. У неділю температура повітря -6°...-5°.

У Сімферополі завтра хмарно, -5°...-2°. У неділю -4°...-2°.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -8°, вдень -3°. У неділю без опадів, температура до -5°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура до -9°. У неділю температура до -4°.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -10°, вдень -6°. У неділю -5°...-4°, можливий сніг.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу ясно, температура -7°...+1°. У неділю сонячно, вночі -3°, вдень -1° сніг.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -1°, вдень +6°. В неділю хмарно, вночі +2°, вдень до +5°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +6°. У неділю температура до +5°, можливий дощ.

У Сваляві завтра хмарно, до +4°, у неділю пройде дощ, температура повітря 0° ...+2°.

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