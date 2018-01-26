Через аномальні морози в Киргизії загинули вже 15 осіб
Всі вони були без певного місця проживання.
П'ятнадцять людей загинули з початку січня в столиці Киргизії в результаті переохолодження.
Про це повідомило місцеве видання kloop з посиланням на прес-службу головного управління внутрішніх справ (ГУВС) Бішкека.
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Через настання холодів співробітників МНС перевели на посилений режим роботи, а міносвіти скасувала заняття в школах до 31 січня.
У середу МНС Киргизії розповсюдило штормове попередження у зв'язку з різким похолоданням на всій території країни. За даними синоптиків, починаючи з 26 січня температура повітря в гірських районах республіки може опуститися до мінус 45 градусів.
Як повідомляв УНІАН, Казахстан скував 40-градусний мороз: десятки людей госпіталізовані, школи закриті.
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