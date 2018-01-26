На Полтавщині троє людей загинули через переохолодження
Загиблі були безхатьками, що мешкали у Полтаві, Кременчуці та Зінькові.
В Полтавській області за минулу добу, 25 січня, від переохолодження загинули три людини без постійного місця проживання.
Через аномальні морози в Киргизії загинули вже 15 осібПро це повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
Повідомляється, що загиблі – жінка 1966 року народження, яка мешкала у місті Зіньків; чоловік 1976 року народження, що мешкав в Кременчуці; а також житель міста Полтава.
Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, 26 січня, в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -14°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+25°... +13°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+25°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +29 °
Вологість: 85 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів: 79 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Фаза місяця:
Стрічка новин