На Полтавщині троє людей загинули через переохолодження

13:19, 26 січня 2018
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Загиблі були безхатьками, що мешкали у Полтаві, Кременчуці та Зінькові. 

В Полтавській області від холоду померли троє людей / dsns.gov.ua
В Полтавській області від холоду померли троє людей / dsns.gov.ua

В Полтавській області за минулу добу, 25 січня, від переохолодження загинули три людини без постійного місця проживання.

Через аномальні морози в Киргизії загинули вже 15 осібПро це повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Повідомляється, що загиблі – жінка 1966 року народження, яка мешкала у місті Зіньків; чоловік 1976 року народження, що мешкав в Кременчуці; а також житель міста Полтава.

Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, 26 січня, в Україні без опадів, у центральних областях температура знизиться до -14°.

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