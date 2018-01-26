Через сильні морози у китайській провінції Шеньсі замерз водоспад (відео)

Приголомшливе видовище привертає туристів з усього світу.

Протягом декількох днів регіон Shaanxi засипає снігом / скріншот

Через суворі морози в провінції Шеньсі річка і водоспад вкрилися кригою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Протягом декількох днів регіон засипає снігом. Річка протікає між дивовижними скелястими пейзажами. Закута в кригу вона залишилася не менш вражаючою. Особливо завдяки водоспаду, який завмер на гострих порогах. Це приголомшливе видовище привертає туристів зі всього світу.

Як повідомляв УНІАН, через аномальні морози в Киргизії загинули вже 15 осіб.