Через сильні морози у китайській провінції Шеньсі замерз водоспад (відео)

14:45, 26 січня 2018
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Приголомшливе видовище привертає туристів з усього світу.

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Протягом декількох днів регіон Shaanxi засипає снігом / скріншот

Через суворі морози в провінції Шеньсі річка і водоспад вкрилися кригою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Протягом декількох днів регіон засипає снігом. Річка протікає між дивовижними скелястими пейзажами. Закута в кригу вона залишилася не менш вражаючою. Особливо завдяки водоспаду, який завмер на гострих порогах. Це приголомшливе видовище привертає туристів зі всього світу.

Як повідомляв УНІАН, через аномальні морози в Киргизії загинули вже 15 осіб.

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