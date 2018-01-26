В Швейцарії звільнили туристів, які майже тиждень були заблоковані в печері

15:24, 26 січня 2018
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Туристи планували провести дводенну спелеологічну екскурсію з ночівлею і виявилися відрізаними від зовнішнього світу несподіваним підйомом рівня підземних вод.

trip-point.ru
Рятувальна операція тривала кілька годин / trip-point.ru

Семеро туристів і їхній провідник, які п'ять днів були заблоковані в печерах Хеллох в долині річки Муота в швейцарському кантоні Швіц, повернулися додому.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Людей звільнили в результаті рятувальної операції, яка тривала кілька годин.

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Після того як медики перевірили стан їх здоров'я, всім восьми дозволили повернутися додому.

Туристи планували провести дводенну спелеологічну екскурсію з ночівлею і виявилися відрізаними від зовнішнього світу несподіваним підйомом рівня підземних вод.

Група спелеологів у віці від 25 до 55 років, очолювана досвідченим провідником-професіоналом з числа місцевих жителів, з неділі перебувала на території базового табору всередині печери. Там у них була кухня і спальні місця.

Як повідомляв УНІАН, через аномальні морози в Киргизії загинули вже 15 осіб.

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