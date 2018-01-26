Завтра в Україні трохи потеплішає, температура до -12 ° (відеопрогноз)
Найхолодніше буде на Луганщині, де температура повітря вночі опуститься до -12°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 січня, в Україні без опадів, в східних областях температура знизиться до -12°.
Погода на вихідні: в Україну прийде потепління, у неділю місцями опади (карта)
На сході мінлива хмарність, температура до -14°. У південних регіонах до -5°.
На заході України температура вночі опуститься до -9°, а вдень прогріється до +3°.
У північних областях температура вночі до -10°. У центрі перменная хмарність, температура до -9°.
За народним прогнозом, 27 січня — день святої рівноапостольної Ніни. У цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: Багато зірок в день святої Ніни на небі — чекай снігу в теплий день. Мало зірок — буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясного урожаю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°