Завтра в Україні трохи потеплішає, температура до -12 ° (відеопрогноз)

16:30, 26 січня 2018
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Найхолодніше буде на Луганщині, де температура повітря вночі опуститься до -12°.

getbg.net
В Україні завтра без опадів / getbg.net

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 січня, в Україні без опадів, в східних областях температура знизиться до -12°.

Погода на вихідні: в Україну прийде потепління, у неділю місцями опади (карта)

На сході мінлива хмарність, температура до -14°. У південних регіонах до -5°.

На заході України температура вночі опуститься до -9°, а вдень прогріється до +3°.

У північних областях температура вночі до -10°. У центрі перменная хмарність, температура до -9°.

За народним прогнозом, 27 січня — день святої рівноапостольної Ніни. У цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: Багато зірок в день святої Ніни на небі — чекай снігу в теплий день. Мало зірок — буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясного урожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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