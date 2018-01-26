Завтра в Україні трохи потеплішає, температура до -12 ° (відеопрогноз)

Найхолодніше буде на Луганщині, де температура повітря вночі опуститься до -12°.

В Україні завтра без опадів / getbg.net

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 січня, в Україні без опадів, в східних областях температура знизиться до -12°.

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На сході мінлива хмарність, температура до -14°. У південних регіонах до -5°.

На заході України температура вночі опуститься до -9°, а вдень прогріється до +3°.

У північних областях температура вночі до -10°. У центрі перменная хмарність, температура до -9°.

За народним прогнозом, 27 січня — день святої рівноапостольної Ніни. У цей день наші пращури звертали увагу на такі народні прикмети: Багато зірок в день святої Ніни на небі — чекай снігу в теплий день. Мало зірок — буде хуртовина, негода. Якщо на Ніну піде сніг, то бути рясного урожаю.

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