У Києві завтра хмарно, температура вдень до -3°

У Києві завтра трохи потеплішає.

У столиці небо завтра буде затягнуте хмарами / flickr.com/photos/macallencoats/

Згідно з даними Погода УНІАН, в суботу, 27 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура вдень до -3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - 6°. Вітер південний, до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:39, а зайде у 16:40.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня, в Україні незначно потеплішає, температура до -12°.

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