Після затяжних морозів в Україну іде довгоочікуване потепління
Щоправда, з потеплінням прийдуть і опади.
У неділю, 28 січня, до України наближається тепла атлантична маса, це спричинить ріст температури повітря. Так, протягом дня неділі температура повітря підвищиться до 0…-4 градусів морозу, на Заході – до 0…+5 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
При цьому найтепліше 28 січня буде на Закарпатті – до +5…+7 градусів.
А вже з понеділка плюсова температура буде по всій Україні. Щоправда, з потеплінням прийдуть і опади.
У Києві завтра хмарно, температура вдень до -3°
28 січня в Україні очікується мокрий сніг, на Заході з дощем. Південна частина, південний захід - Одещина, Чернівецька область – без істотних опадів.
Ввечері у неділю опади та вітер посиляться.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 28 січня
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…-3
Суми – -3…-5
Полтава – -2…-4
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -3…-5
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -3…-5
Київ – -1…+1
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°