Також у столиці буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

У неділю в столиці очікується туман \ Фото УНІАН

Завтра вночі та вранці у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Читайте також Рятувальники попереджають туристів про лавинну небезпеку в КарпатахПро це прес-служба КМДА повідомляє з посиланням на гідрометцентр.

Також у столиці буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, після затяжних морозів в Україну іде довгоочікуване потепління. У неділю найтепліше буде на Закарпатті. А вже з понеділка плюсова температура буде по всій Україні. Щоправда, з потеплінням прийдуть і опади.