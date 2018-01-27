Завтра вночі та вранці у Києві очікується туман

17:03, 27 січня 2018
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Також у столиці буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

Фото УНИАН
У неділю в столиці очікується туман \ Фото УНІАН

Завтра вночі та вранці у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Рятувальники попереджають туристів про лавинну небезпеку в КарпатахПро це прес-служба КМДА повідомляє з посиланням на гідрометцентр.

Також у столиці буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, після затяжних морозів в Україну іде довгоочікуване потепління. У неділю найтепліше буде на Закарпатті. А вже з понеділка плюсова температура буде по всій Україні. Щоправда, з потеплінням прийдуть і опади.

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