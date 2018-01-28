У Києві сьогодні невеликий мокрий сніг, температура вдень близько 0°

На дорогах буде ожеледиця, вранці – туман.

Очікується невеликий мокрий сніг / фото УНІАН

Сьогодні у Києві буде хмарно, очікується невеликий мокрий сніг, ожеледь, на дорогах - ожеледиця, вранці - туман.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

«Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень близько 0°», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні без опадів, на всій території країни значно потеплішає.