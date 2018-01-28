Прогноз погоди на 29 січня: морози в Україні відступають

16:20, 28 січня 2018
1396

Денна температура повітря на більшості території України буде з позначкою полюс.

Морози в Україні відступають / фото УНІАН
Морози в Україні відступають / фото УНІАН

У понеділок, 29 січня, погода в Україні буде вологою, але теплою. Все через атмосферний фронт із заходу, в результаті якого в частині країни очікуються дощі, а в частині – сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у понеділок також очікується поривчастий вітер. Денна температура повітря на більшості території України буде з позначкою полюс.

Після затяжних морозів в Україну іде довгоочікуване потепління

Так, на заході України середня температура вдень становитиме від +4 до +7 градусів. В усіх областях регіону очікуються дощі.

У центрі країни і в південних областях – дощ, мокрий сніг, однак також не прогнозується морозів. Одночасно на сході України також очікуються дощі з мокрим снігом, зате там температура повітря опуститься трохи нижче нуля, а саме – до -1 градуса.

У Києві понеділок буде мокрим, з поривчастим вітром і температурою повітря протягом дня близько 0 або невеликим плюсом.

Прогноз погоди в містах України на понеділок, 29 січня:

Ужгород – +5...+7

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – 0...+2

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – +2...+4

Прогноз погоди на 29 січня
Прогноз погоди на 29 січня

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта) Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб
Синоптики попереджають про заморозки в Україні Синоптики попереджають про заморозки в Україні
Україну у найближчі дні очікує похолодання Україну у найближчі дні очікує похолодання
Українців попередили про посилення вітру найближчим часом Українців попередили про посилення вітру найближчим часом
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 8 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
48 %
763 мм
4.9 м/с
2 %
Стрічка новин