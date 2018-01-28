Прогноз погоди на 29 січня: морози в Україні відступають
Денна температура повітря на більшості території України буде з позначкою полюс.
У понеділок, 29 січня, погода в Україні буде вологою, але теплою. Все через атмосферний фронт із заходу, в результаті якого в частині країни очікуються дощі, а в частині – сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що у понеділок також очікується поривчастий вітер. Денна температура повітря на більшості території України буде з позначкою полюс.
Після затяжних морозів в Україну іде довгоочікуване потепління
Так, на заході України середня температура вдень становитиме від +4 до +7 градусів. В усіх областях регіону очікуються дощі.
У центрі країни і в південних областях – дощ, мокрий сніг, однак також не прогнозується морозів. Одночасно на сході України також очікуються дощі з мокрим снігом, зате там температура повітря опуститься трохи нижче нуля, а саме – до -1 градуса.
У Києві понеділок буде мокрим, з поривчастим вітром і температурою повітря протягом дня близько 0 або невеликим плюсом.
Прогноз погоди в містах України на понеділок, 29 січня:
Ужгород – +5...+7
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +5...+7
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +1...+3
Суми – 0...+2
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – +2...+4
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+22°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+21°... +12°
-
Миколаїв+20°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +10°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +11°