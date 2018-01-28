Прогноз погоди на 29 січня: морози в Україні відступають

Денна температура повітря на більшості території України буде з позначкою полюс.

Морози в Україні відступають / фото УНІАН

У понеділок, 29 січня, погода в Україні буде вологою, але теплою. Все через атмосферний фронт із заходу, в результаті якого в частині країни очікуються дощі, а в частині – сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у понеділок також очікується поривчастий вітер. Денна температура повітря на більшості території України буде з позначкою полюс.

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Так, на заході України середня температура вдень становитиме від +4 до +7 градусів. В усіх областях регіону очікуються дощі.

У центрі країни і в південних областях – дощ, мокрий сніг, однак також не прогнозується морозів. Одночасно на сході України також очікуються дощі з мокрим снігом, зате там температура повітря опуститься трохи нижче нуля, а саме – до -1 градуса.

У Києві понеділок буде мокрим, з поривчастим вітром і температурою повітря протягом дня близько 0 або невеликим плюсом.

Прогноз погоди в містах України на понеділок, 29 січня:

Ужгород – +5...+7

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – 0...+2

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – +2...+4