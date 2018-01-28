Повінь у Франції: з передмістя Парижа евакуювали майже півтори тисячі осіб

16:41, 28 січня 2018
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Паризька влада встановила, що пік повені припаде на неділю або понеділок, а масштаби можуть бути близькими до того, що Париж пережив у 2016 році.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Майже півтори тисячі осіб евакуйовано зі своїх будинків у Паризькому регіоні через сильний розлив Сени. Про це заявив голова паризької поліції Мішель Делпух, повідомляє Reuters.

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Як уточнив голова паризької поліції, людей евакуювали в регіоні Іль-де-Франс.

Разом з евакуацією влада попереджає про ризики повені, після того, як рівень води в Сені в неділю сильно підвищився.

"Вода буде йти повільно", - сказав Делпух.

Паризька влада встановила, що пік повені припаде на неділю або понеділок, а масштаби можуть бути близькими до того, що Париж пережив у 2016 році.

Тоді рівень води в Сені піднявся приблизно на 6,5 метра вище звичайного, тоді повінь було названо рекордною за останнє століття.

Останню ще масштабнішу повінь було зафіксовано в Парижі в 1910 році, коли рівень води в Сені піднявся на 8,65 метра.

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