Сьогодні в Україні сніг з дощем, температура до +7° (карта)

По всій території України сьогодні опади.

На заході України температура вдень підніметься до +7° / rewalls.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 січня, в Україні дощі та мокрий сніг, на заході температура підніметься до +7°.

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На сході мокрий сніг, температура до +1°. У південних регіонах-до +5°, дощі та мокрий сніг.

На заході України температура вдень підніметься до +7°, пройдуть дощі.

У північних областях температура вночі до +2°, також дощі. У центрі також опади, температура до +4°.

Прогноз на 29 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 січня — Петра Вериги. У день Петра Вериги розбиваються криги. Вороння кряче у цей день на метелицю. Місяць вночі обгородился хмарами — буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека. Ніч на передодні Петра ясна, і на небі видно зорі — літо буде врожайне, рік щасливий; ніч сумна — то і рік буде сумний; неврожай, мор на худобу.

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