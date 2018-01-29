Сьогодні в Україні сніг з дощем, температура до +7° (карта)
По всій території України сьогодні опади.
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 січня, в Україні дощі та мокрий сніг, на заході температура підніметься до +7°.
На Полтавщині троє людей загинули через переохолодження
На сході мокрий сніг, температура до +1°. У південних регіонах-до +5°, дощі та мокрий сніг.
На заході України температура вдень підніметься до +7°, пройдуть дощі.
У північних областях температура вночі до +2°, також дощі. У центрі також опади, температура до +4°.
За народним прогнозом, 29 січня — Петра Вериги. У день Петра Вериги розбиваються криги. Вороння кряче у цей день на метелицю. Місяць вночі обгородился хмарами — буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека. Ніч на передодні Петра ясна, і на небі видно зорі — літо буде врожайне, рік щасливий; ніч сумна — то і рік буде сумний; неврожай, мор на худобу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°