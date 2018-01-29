У Києві сьогодні хмарно, температура вдень до +4°

08:30, 29 січня 2018
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З ранку пройде невеликий сніг з дощем.

фото УНІАН
Температура повітря вдень +4° / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 29 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура вдень до +4°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний, до 5,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:37, а зайде в 16:45.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня, в Україні опади, температура до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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