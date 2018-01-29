Синоптики попередили киян про ускладнення погодних умов в понеділок

У Київській області 29 січня оголошено штормове попередження.

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У Київській області 29 січня очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с; на дорогах місцями утворюється ожеледиця.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Місцева влада рекомендують при сильному вітрі щільно закривати вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, на вулиці триматися подалі від дерев, ліній електропередачі і рекламних щитів, не паркувати автомобілі поблизу дерев.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні сніг з дощем, температура до +7°.