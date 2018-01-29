Рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро (фоторепортаж)

09:45, 29 січня 2018
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Рівень води в Сені досягає позначки 5,84 метри, що на чотири метри вище норми.

Вид на Ейфелеву вежу в Парижі / REUTERS
Вид на Ейфелеву вежу в Парижі / REUTERS

Сена досягла свого піку в Парижі в ніч з неділі на понеділок. За даними наглядового органу Vigicrues, річка, що перетинає французьку столицю вздовж музеїв і пам'ятників, досягає позначки 5,84 м, що на чотири метри вище норми.

Про це повідомляє Le Figaro.

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В той же час це менше, ніж повінь у червні 2016 року (6,10 м) і дуже далеко від історичного максимуму 1910 року, коли Сена досягла 8,62 м.

Дороги вздовж набережної залишаються затопленими, екскурсії на катерах скасовані. Транспортний департамент вирішив закрити до 5 лютого сім станцій метро в центрі міста.

"Якщо ми говоримо про повне повернення до нормального життя, це станеться лише протягом декількох тижнів", - сказав голова державної служби з охорони навколишнього середовища в регіоні Жером Гольне.

У той же час, згідно з прогнозом фахівців, вже з понеділка вода піде на спад.

Як повідомляв УНІАН, з передмістя Парижа евакуювали майже півтори тисячі осіб.

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